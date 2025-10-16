Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 21:15
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на утверждение в парламент трехлетний мандат для турецких ВС, находящихся в Ираке и Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN türk.

    В документе отмечается, что террористическая угроза у южных границ Турции сохраняется, что продолжает создавать риски для ее национальной безопасности. Основными угрозами безопасности в Анкаре называют РКК, лагеря которой расположены на севере Ирака, связанные с ней формирования "Силы демократической Сирии" (СДС), а также группировку "Исламское государство" (ИГ -ред.).

    Текущие полномочия турецким ВС находиться на территории Ирака и Сирии были утверждены парламентом в 2023 году и истекают 29 октября. Эрдоган запросил парламент продлить мандат с 30 октября.

    Эрдоган предлагает парламенту продлить мандат турецких ВС в Ираке и Сирии

