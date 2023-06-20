Эрдоган поблагодарил работодателей и представителей профсоюзов по новому уровню МРОТ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность работодателям и представителям профсоюзов страны за согласование нового уровня минимальной заработной платы в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность работодателям и представителям профсоюзов страны за согласование нового уровня минимальной заработной платы в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В публикации турецкого лидера в соцсетях дана высокая оценка договоренности о новом уровне минимальной зарплаты, который вступит в силу с 1 июля текущего года.

Эрдоган отметил, что договоренность по данному вопросу является показателем наличия высокого уровня культуры диалога в Турции.

Министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ышыкхан ранее во вторник объявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Турции во втором полугодии составит нетто 11 402 лиры (примерно 480 долларов), брутто – 13 414 лиры.

Уровень минимальной зарплаты в Турции в текущем году в целом вырос на 107%.