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Эрдоган поблагодарил работодателей и представителей профсоюзов по новому уровню МРОТ

Эрдоган поблагодарил работодателей и представителей профсоюзов по новому уровню МРОТ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность работодателям и представителям профсоюзов страны за согласование нового уровня минимальной заработной платы в стране.
В регионе
20 июня 2023 г. 14:13
Эрдоган поблагодарил работодателей и представителей профсоюзов по новому уровню МРОТ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность работодателям и представителям профсоюзов страны за согласование нового уровня минимальной заработной платы в стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В публикации турецкого лидера в соцсетях дана высокая оценка договоренности о новом уровне минимальной зарплаты, который вступит в силу с 1 июля текущего года.

Эрдоган отметил, что договоренность по данному вопросу является показателем наличия высокого уровня культуры диалога в Турции.

Министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ышыкхан ранее во вторник объявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Турции во втором полугодии составит нетто 11 402 лиры (примерно 480 долларов), брутто – 13 414 лиры.

Уровень минимальной зарплаты в Турции в текущем году в целом вырос на 107%.

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Версия на английском языке Erdogan thanks employers, trade unions for agreeing on new level of minimum wage

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