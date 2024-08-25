О нас

Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева за помощь в тушении пожаров в Турции

Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева за помощь в тушении пожаров в Турции Хочу выразить глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По его указанию в Турцию был направлен самолет для тушения пожаров. С помощью этого самолета мы очень эффективно потушили пожары.
В регионе
25 августа 2024 г. 22:32
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева за помощь в тушении пожаров в Турции

Хочу выразить глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По его указанию в Турцию был направлен самолет для тушения пожаров. С помощью этого самолета мы очень эффективно потушили пожары.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая после заседания Кабинета министров страны.

По его словам, число лесных пожаров в Турции в этом году выросло более чем вдвое и достигло 5 540.

"В тушении пожаров задействовано 27 самолетов, 105 вертолетов и более 5 тысяч наземной техники. С 15 по 19 августа произошло 306 лесных пожаров. Главы профильных министерств всегда находятся на местах. Я регулярно получаю от них информацию", - уточнил Эрдоган.

Напомним, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева самолет-амфибия БЕ-200ЧС авиационного отряда МЧС был направлен в Турцию для оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами.

Согласно последней информации, летательный аппарат принимает участие в тушении лесных пожаров в направлении Ушак-Эшме на западе Турции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan amfibiya təyyarəsinə görə İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib

Другие новости из категории

Кобахидзе: Грузия сохранила мир, не открыв второй фронт против России
Кобахидзе: Грузия сохранила мир, не открыв "второй фронт" против России
25 августа 2024 г. 20:20
Азербайджанский самолет-амфибия продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции
Азербайджанский самолет-амфибия продолжает участвовать в тушении пожаров в Турции
25 августа 2024 г. 10:41
При ударе по белгородскому поселку Ракитное в РФ погибли пять человек
При ударе по белгородскому поселку Ракитное в РФ погибли пять человек
25 августа 2024 г. 05:13
Зеленский об операции Украины в Курске: Все идет по плану  
ФотоЗеленский об операции Украины в Курске: Все идет по плану  
24 августа 2024 г. 17:37
В Ираке ликвидированы еще два террориста PKK
В Ираке ликвидированы еще два террориста PKK
24 августа 2024 г. 15:55
Британия и Франция планировали нападение на СССР в начале 1940 года
Британия и Франция планировали нападение на СССР в начале 1940 года
24 августа 2024 г. 08:53
В Meta заявили, что иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США
В Meta заявили, что иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США
24 августа 2024 г. 08:04
Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу
Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу
24 августа 2024 г. 07:05
Глава Минфина Турции опроверг слухи об отставке
Глава Минфина Турции опроверг слухи об отставке
23 августа 2024 г. 23:55
В Армении задержали иностранных граждан, открывших фабрику марихуаны
В Армении задержали иностранных граждан, открывших "фабрику" марихуаны
23 августа 2024 г. 20:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi