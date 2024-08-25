Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева за помощь в тушении пожаров в Турции

Хочу выразить глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По его указанию в Турцию был направлен самолет для тушения пожаров. С помощью этого самолета мы очень эффективно потушили пожары.

Хочу выразить глубокую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По его указанию в Турцию был направлен самолет для тушения пожаров. С помощью этого самолета мы очень эффективно потушили пожары.

Как сообщает Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая после заседания Кабинета министров страны.

По его словам, число лесных пожаров в Турции в этом году выросло более чем вдвое и достигло 5 540.

"В тушении пожаров задействовано 27 самолетов, 105 вертолетов и более 5 тысяч наземной техники. С 15 по 19 августа произошло 306 лесных пожаров. Главы профильных министерств всегда находятся на местах. Я регулярно получаю от них информацию", - уточнил Эрдоган.

Напомним, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева самолет-амфибия БЕ-200ЧС авиационного отряда МЧС был направлен в Турцию для оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами.

Согласно последней информации, летательный аппарат принимает участие в тушении лесных пожаров в направлении Ушак-Эшме на западе Турции.