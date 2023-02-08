Эрдоган поблагодарил Азербайджан и другие страны, оказавшие поддержку Турции

"Во главе с Азербайджаном Турции свою поддержку выразили Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт".

"Во главе с Азербайджаном Турции свою поддержку выразили Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в Хатае.

"В общей сложности помощь была направлена в Турцию из более чем 60 стран. Во время телефонного разговора нам сказали, что оказание поддержки будет продолжено. От имени народа благодарю все страны, которые оказали поддержку", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что в поисково-спасательных операциях участвуют представители 18 стран: "Процесс продолжается. Университетская больница в Хатае также начнет принимать пострадавших".

По последним данным, число погибших в результате сильного землетрясения в Турции достигло 9 057 человек. В результате стихийного бедствия ранены 52 979 человек.