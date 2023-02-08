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Эрдоган поблагодарил Азербайджан и другие страны, оказавшие поддержку Турции

Эрдоган поблагодарил Азербайджан и другие страны, оказавшие поддержку Турции "Во главе с Азербайджаном Турции свою поддержку выразили Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт".
В регионе
8 февраля 2023 г. 19:34
Эрдоган поблагодарил Азербайджан и другие страны, оказавшие поддержку Турции

"Во главе с Азербайджаном Турции свою поддержку выразили Израиль, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в Хатае.

"В общей сложности помощь была направлена в Турцию из более чем 60 стран. Во время телефонного разговора нам сказали, что оказание поддержки будет продолжено. От имени народа благодарю все страны, которые оказали поддержку", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что в поисково-спасательных операциях участвуют представители 18 стран: "Процесс продолжается. Университетская больница в Хатае также начнет принимать пострадавших".

По последним данным, число погибших в результате сильного землетрясения в Турции достигло 9 057 человек. В результате стихийного бедствия ранены 52 979 человек.

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Версия на английском языке Erdogan thanks countries that provided support 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycan başda olmaqla dəstək göstərən ölkələrə təşəkkür edib

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