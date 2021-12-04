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Эрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозиции

Эрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозиции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию в Мерсине с участием лидера основной Народно-республиканской партии страны Кемаля Кылычдароглу.
В регионе
4 декабря 2021 г. 23:09
Эрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозиции
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на его митинг пришло больше людей, чем на акцию в Мерсине с участием лидера основной Народно-республиканской партии страны Кемаля Кылычдароглу.

Как передает Report, об этом президент Эрдоган заявил, выступая перед своими сторонниками в городе Сиирт на юго-востоке страны,

"Он (Кылычдароглу) не смог собрать в Мерсине столько людей, сколько у нас здесь, в Сиирте. Он просил предоставить ему площадь побольше, но пусть хотя бы ту заполнит", - сказал Эрдоган, выступая на открытии ряда объектов в Сиирте.

Отметим, что ранее в субботу К,Кылычдароглу выступил на многотысячном митинге в Мерсине на юге страны с требованием отставки Эрдогана на фоне рекордного падения курса лиры.

Он призвал турецких граждан сохранять доверие к национальной экономике. ​​​​​​​"Мы добьемся стабилизации ценовой ситуации уже в первой половине будущего года и продолжим решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен", - отметил турецкий лидер.

По его словам, одной из причин последнего роста цен является сильное подорожание сырья на мировых рынках. "Правительство Турции всегда на стороне производителей и работодателей. Мы также поддерживаем идею низких процентных ставок для развития экономики", - добавил Эрдоган.

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