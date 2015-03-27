Эрдоган осудил Иран за «стремление к господству»

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обвинил Иран в помощи йеменским повстанцам-хуситам и стремлении к доминированию в ближневосточном регионе, сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости».

«Иран стремится к господству в регионе. Это уже начало раздражать США, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. Это действительно нетерпимо, и Иран должен это увидеть», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган призвал Иран «вывести все свои силы» из Йемена, Сирии и Ирака, отмечает «Газета.Ru».