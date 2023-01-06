О нас

Эрдоган объявил о расширении объемов кредитования аграриев Турции

Эрдоган объявил о расширении объемов кредитования аграриев Турции Правительство Турции предпринимает шаги по комплексному развитию аграрного сектора. Успехи сельскохозяйственного сектора свидетельствуют о верности курса правительства на поддержку аграрного комплекса, в том числе, путем кредитования.
В регионе
6 января 2023 г. 17:56
Эрдоган объявил о расширении объемов кредитования аграриев Турции

Правительство Турции предпринимает шаги по комплексному развитию аграрного сектора. Успехи сельскохозяйственного сектора свидетельствуют о верности курса правительства на поддержку аграрного комплекса, в том числе, путем кредитования.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии госбанка Ziraat на тему продвижения аграрных экосистем, который состоялся в пятницу в Стамбуле.

Президент объявил, что лимит кредитования на поддержку аграриев Турции увеличен до 250 тыс. лир на фермера, процентные ставки составят 9,75%, а срок - до 36 месяцев.

Гендиректор госбанка Ziraat Bankası Алпарслан Чакар заявил ранее, что объем, кредитов, выделенных банком фермерам в прошлом году, вдвое превысил показатели 2021 года, увеличившись со 109 млрд турецких лир до 232 млрд турецких лир.

По его словам, программы кредитования аграриев продолжаются круглый год, что вносит вклад в рост производства сельхозпродукции и обеспечение ценовой стабильности. Чакыр отметил, что одним из приоритетных направлений для банка является поддержка проектов термальных парников.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Erdogan announces expansion of lending to Turkish farmers

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского дома МСБ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ"
6 января 2023 г. 14:38
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
6 января 2023 г. 13:59
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
5 января 2023 г. 19:24
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
5 января 2023 г. 14:46
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
5 января 2023 г. 12:58
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
4 января 2023 г. 13:25
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
ФотоМинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
3 января 2023 г. 14:12
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
3 января 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi