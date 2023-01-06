Эрдоган объявил о расширении объемов кредитования аграриев Турции

Правительство Турции предпринимает шаги по комплексному развитию аграрного сектора. Успехи сельскохозяйственного сектора свидетельствуют о верности курса правительства на поддержку аграрного комплекса, в том числе, путем кредитования.

Правительство Турции предпринимает шаги по комплексному развитию аграрного сектора. Успехи сельскохозяйственного сектора свидетельствуют о верности курса правительства на поддержку аграрного комплекса, в том числе, путем кредитования.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии госбанка Ziraat на тему продвижения аграрных экосистем, который состоялся в пятницу в Стамбуле.

Президент объявил, что лимит кредитования на поддержку аграриев Турции увеличен до 250 тыс. лир на фермера, процентные ставки составят 9,75%, а срок - до 36 месяцев.

Гендиректор госбанка Ziraat Bankası Алпарслан Чакар заявил ранее, что объем, кредитов, выделенных банком фермерам в прошлом году, вдвое превысил показатели 2021 года, увеличившись со 109 млрд турецких лир до 232 млрд турецких лир.

По его словам, программы кредитования аграриев продолжаются круглый год, что вносит вклад в рост производства сельхозпродукции и обеспечение ценовой стабильности. Чакыр отметил, что одним из приоритетных направлений для банка является поддержка проектов термальных парников.