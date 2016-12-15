Эрдоган обсудил с лидерами России, ФРГ и США ситуацию в Алеппо

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган провел ряд переговоров с мировыми лидерами по ситуации вокруг сирийского города Алеппо.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы провели несколько телефонных переговоров с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Обсудили с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель, что мы можем предпринять вместе (в Сирии). Она сказала, что Германия готова оказывать гуманитарную помощь, Мы ждем, что это произойдет", - сообщил Эрдоган.

С президентом США Бараком Обамой обсуждались "события в Сирии и Ираке". "Я сообщил ему, что можно сделать, чтобы помочь нам. Если мы хотим урегулирования в Сирии, то обязательно нужно взять под контроль обстановку в Алеппо", - указал Эрдоган.

Он также подтвердил, что "первые 1150 раненых прибыли из Алеппо в Идлиб" и подчеркнул, что "Турция будет внимательно следить за развитием ситуации в Алеппо и ходом эвакуации населения".