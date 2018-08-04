Эрдоган объявил о введении санкций в отношении двух министров США

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Баку. 4 августа.REPORT.AZ/ Власти Турции намерены заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их, - сказал он. - Решение США ввести санкции против турецких министров нелогичны. К Турции нельзя относиться в таком духе".

Отметим, что ранее США ввели санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.