Эрдоган назвал число домов, которые будут построены в зоне землетрясения в Турции

До конца года пострадавшим от землетрясения 6 февраля 2023 года в Турции будут переданы 200 тысяч домов.

До конца года пострадавшим от землетрясения 6 февраля 2023 года в Турции будут переданы 200 тысяч домов.

Как сообщает Report , об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что сегодня ключи от новых квартир были вручены 7 275 человек.

"Мы продолжим работу по восстановлению наших городов, пострадавших от землетрясения. 40 тысяч строящихся в регионе домов будут поэтапно переданы владельцам после завершения строительства. В течение двух месяцев мы завершим сдачу более 75 тыс. домов в зоне землетрясения", - добавил президент Турции.

Отметим, что 3 февраля семьям, дома которых были разрушены в результате землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Хатай в феврале прошлого года, были переданы новые квартиры.