О нас

Эрдоган назвал число домов, которые будут построены в зоне землетрясения в Турции

Эрдоган назвал число домов, которые будут построены в зоне землетрясения в Турции До конца года пострадавшим от землетрясения 6 февраля 2023 года в Турции будут переданы 200 тысяч домов.
В регионе
3 февраля 2024 г. 18:40
Эрдоган назвал число домов, которые будут построены в зоне землетрясения в Турции

До конца года пострадавшим от землетрясения 6 февраля 2023 года в Турции будут переданы 200 тысяч домов.

Как сообщает Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что сегодня ключи от новых квартир были вручены 7 275 человек.

"Мы продолжим работу по восстановлению наших городов, пострадавших от землетрясения. 40 тысяч строящихся в регионе домов будут поэтапно переданы владельцам после завершения строительства. В течение двух месяцев мы завершим сдачу более 75 тыс. домов в зоне землетрясения", - добавил президент Турции.

Отметим, что 3 февраля семьям, дома которых были разрушены в результате землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Хатай в феврале прошлого года, были переданы новые квартиры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan zəlzələ bölgəsində tikiləcək evlərin sayını açıqlayıb

Самое важное

Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
Cозданная в Милли Меджлисе группа поддержки народа Корсики осудила арест активистов движения Nazione
3 февраля 2024 г. 15:33
В Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
ФотоВ Лачыне проголосуют более 1400 избирателей
3 февраля 2024 г. 11:44
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи
1 февраля 2024 г. 21:12
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
Ильхам Алиев: На границе Азербайджана и Армении несколько месяцев царит мирная обстановка
1 февраля 2024 г. 17:17
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
Ильхам Алиев: Мира можно достичь, если положить конец претензиям Еревана и внести изменения в Конституцию Армении
1 февраля 2024 г. 16:59
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи на 2024 год
1 февраля 2024 г. 13:42
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
Назначен новый председатель Управления Приморского бульвара
29 января 2024 г. 15:54
Президент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Хулуси Акара
29 января 2024 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi