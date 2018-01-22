Эрдоган: Мы не выйдем из Африна

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "Первый удар по террористическим группировкам мы нанесли "Щитом Евфрата".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас нет проблем с курдскими братьями. Дело не в курдском коридоре. Мы против коридора, который используют террористы. Я не обязан здесь объяснять разницу между курдским коридором и коридором, которым пользуются террористы. В результате ракетной атаки на электростанцию в Хатай погиб один наш гражданин. Кровь нашего шехида не останется не отмщенной. Мы не выйдем из Африна. США говорят, что срок нахождения в Африне должен быть известен. Тогда я спрашиваю США: "Известен ли срок вашего пребывания в Афганистане? Когда кончится этот срок? До нашего прихода к власти вы вошли в Ирак. Поэтому мы говорим, что мир больше "пятерки" (5 постоянных члена Совбеза ООН - США, Россия, Китай, Великобритания и Франция - Report). Террористы в Африне мучают гражданское население", - выделил он.

Р.Т.Эрдоган отметил, что армия Турции выполняет и будет выполнять свой долг в Африне: "Основная цель Турции в этих операциях обеспечить свою безопасность и территориальную целостность Сирии. Эти террористы представляют угрозу для Ирана, Сирии, Ирака и всего региона равно так же, как и для Турции".

Он полагает, что операции турецкой армии в Сирии в скором времени дадут положительные результаты: "Очень скоро вы увидите, что курдские, арабские и туркменские братья там поддержат наши операции. На вопрос, куда мы идем, я отвечаю - мы идем за золотом".

По словам президента Турции, США послали в регион 5 тыс. грузовиков с оружием: "Кому они дали это оружие? Террористическим группировкам. Сейчас у США на севере Сирии около 20 военных баз. До сих пор мы не видели от них честности. Мы продолжаем наш путь в рамках обсуждений с Россией".