​Эрдоган: Мы не хотим конфликта с Россией

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Мы не хотим обострения ситуации. Мы только лишь защищали свою безопасность".

Как сообщает Report, об этом, выступая на прошедшем в Стамбуле 31-м заседании Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации Исламского Сотрудничества сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, мир до сих пор ощущает последствия пережитого 7 лет назад экономического кризиса.

Президент заявил о террористической деятельности группировок "Аль Каида", "ИГИЛ" и "Боко Харам" под видом ислама: "Мы ведем борьбу с терроризмом уже 30 лет и не ставим разницы между потерявшими за это время жизни людьми и теми, кто был убит в Мали несколько дней назад".

Президент также выразил отношение к событиям вокруг российского самолета "Су-24", нарушившего турецкую границу несмотря на десятки сделанных в течение 5 минут предупреждений: "Турция предоставила ООН и НАТО необходимую информацию. Они заявляют (подразумевает Россию - Report), что ведут борьбу с ИГ. Не стоит вводить кого-то в заблуждение. Там нет террористической группировки. Боевики ИГ находятся в Джераблусе и на юге от него. До вчерашнего дня подобное не наблюдалось из-за мягкого поведения Турции, которая против напряженности и вражды. Турция на стороне права и демократии. Не ждите, что мы не ответим на неуважение наших суверенных прав. Уже неделю как начался массовый наплыв к нашим границам жителей северного сирийского региона Лазкие и туркманов из Байырбуджага.

Несмотря на давления режима (подразумевает Башара Асада - Report), мы продолжим на обеих сторонах границы оказывать гуманитарную помощь нашим проживающим в регионе братьям. Мы намерены продолжить меры для предотвращения нового наплыва беженцев в страну и сделаем все от нас зависящее для проживания сирийского народа в спокойной обстановке".

Президент Турции заявил, что они не хотят конфликта с Россией после известного события вокруг "Су-24". Мы лишь обеспечивали собственную безопасность".