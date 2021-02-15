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Эрдоган: Мы думали о том, как спасти наших братьев от террористов

Эрдоган: Мы думали о том, как спасти наших братьев от террористов “Некоторые из наших братьев были в плену у этих террористов в течение 5 лет, некоторые - в течение 6 лет. С того дня и по сей день мы думали о том, как спасти наших братьев от террористов. Мы приложили много усилий. Мы хотели спасти наших братьев в ночь,
В регионе
15 февраля 2021 г. 15:41
Эрдоган: Мы думали о том, как спасти наших братьев от террористов
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“Некоторые из наших братьев были в плену у этих террористов в течение 5 лет, некоторые - в течение 6 лет. С того дня и по сей день мы думали о том, как спасти наших братьев от террористов. Мы приложили много усилий. Мы хотели спасти наших братьев в ночь, когда эти операции были проведены. За это время были уничтожены 42 террориста”.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я прошу от Аллаха упокоения душ наших трех солдат и 13 братьев, ставших шехидами в ходе движения "Pence Kartal - 2", которое мы начали для разрушения очагов территористов на севере Ирака”, - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Erdoğan speaks about 13 prisoners killed in Iraq
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İraqda şəhid olan 13 əsirdən danışdı

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