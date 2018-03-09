Эрдоган: Их цель, план - расколоть и ослабить Ислам

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Никто не имеет права рисовать карикатуры на нашу религию. Мы не проводим реформы в религии. Это вопрос, который не находится в нашем распоряжении и не в наших силах".

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на заседании по случаю открытия нового учебного года Политической академии правящей Партии справедливости и развития.

Он отметил, что такие террористические группировки, как Аль-Каида, ИГИЛ, Боко Харам искажают Ислам: "Некоторые в социальных сетях выступают против меня. Ни у кого нет права искажать Ислам. Вы не сможете запугать этого бедолагу (имеет в виду себя). Я говорю то, что является правом Ислама. Их цель, план - расколоть и ослабить Ислам".

Р.Т.Эрдоган коснулся также ситуации с религиозным образованием в стране: "В Турции есть большая необходимость в организации религиозного образования и обучения на здоровой основе. Наше министерство по делам религии в свое время предоставило область религиозного образования таким негодяям, как FETÖ. Что может послужить большим уроком для нас? Предательский опыт FETÖ, направленный против нашей страны, очень значим с точки зрения наведения порядка в этой сфере".