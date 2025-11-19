Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Эрдоган и Зеленский в Анкаре обсуждают урегулирование украинского конфликта

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 18:00
    Эрдоган и Зеленский в Анкаре обсуждают урегулирование украинского конфликта

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре.

    Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

    В ходе встречи обсуждается ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта.

    Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Турция украинский кризис
    Ankarada Ərdoğanla Zelenskinin görüşü başlayıb

    Последние новости

    18:42

    Хорватия сократила импорт нефти из Азербайджана почти на 14%

    Энергетика
    18:31

    В поселках Гадрут, Сос и Гырмызы Базар реализуются инфраструктурные проекты

    Инфраструктура
    18:31

    США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностей

    Внешняя политика
    18:24

    В Милли Меджлисе предложили создать "Фонд техноинноваций"

    Финансы
    18:19

    В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с США

    В регионе
    18:19

    АБР планирует поддержать всеобщий охват услуг здравоохранения в Азербайджане

    Финансы
    18:10

    Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в Казахстане

    Медиа
    18:00

    Эрдоган и Зеленский в Анкаре обсуждают урегулирование украинского конфликта

    В регионе
    17:56
    Фото

    Фильм азербайджанского режиссера был представлен в России

    Искусство
    Лента новостей