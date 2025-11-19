Эрдоган и Зеленский в Анкаре обсуждают урегулирование украинского конфликта
- 19 ноября, 2025
- 18:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Анкаре.
Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
В ходе встречи обсуждается ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта.
18:42
Хорватия сократила импорт нефти из Азербайджана почти на 14%Энергетика
18:31
В поселках Гадрут, Сос и Гырмызы Базар реализуются инфраструктурные проектыИнфраструктура
18:31
США и Азербайджан создали рабочую группу по реализации августовских договоренностейВнешняя политика
18:24
В Милли Меджлисе предложили создать "Фонд техноинноваций"Финансы
18:19
В МИД Ирана не видят оснований для переговоров с СШАВ регионе
18:19
АБР планирует поддержать всеобщий охват услуг здравоохранения в АзербайджанеФинансы
18:10
Делегация Global Media Group провела встречу в посольстве Азербайджана в КазахстанеМедиа
18:00
17:56
