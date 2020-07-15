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Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать по вопросу Ливии

Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать по вопросу Ливии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по двусторонним вопросам и ситуации в регионе, в том числе по ливийскому кризису.
В регионе
15 июля 2020 г. 00:10
Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать по вопросу Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись мнениями по двусторонним вопросам и ситуации в регионе, в том числе по ливийскому кризису.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве для достижения уровня товарооборота между странами в 100 млрд. долларов США, а также для обеспечения постоянной стабильности в Ливии", - отмечается в заявлении.

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