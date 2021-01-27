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Эрдоган и Маск обсудили сотрудничество в сфере космических технологий

Эрдоган и Маск обсудили сотрудничество в сфере космических технологий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с основателем, совладельцем, гендиректором и главным инженером компании SpaceX Илоном Маском.
В регионе
27 января 2021 г. 22:49
Эрдоган и Маск обсудили сотрудничество в сфере космических технологий
Илон  Маск  и Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с основателем, совладельцем, гендиректором и главным инженером компании SpaceX Илоном Маском.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества между государственными и частными компании Турции и SpaceX в различных сферах, в первую очередь в области космических технологий.

Между тем 8 января SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A.

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