О нас

Эрдоган: Февральские землетрясения стали крупнейшим стихийным бедствием последнего столетия

Эрдоган: Февральские землетрясения стали крупнейшим стихийным бедствием последнего столетия Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о восстановительных работах в регионах, пострадавших от разрушительных землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше.
В регионе
12 марта 2023 г. 19:08
Эрдоган: Февральские землетрясения стали крупнейшим стихийным бедствием последнего столетия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о восстановительных работах в регионах, пострадавших от разрушительных землетрясений 6 февраля с эпицентром в турецком Кахраманмараше.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", глава государства заявил, что февральские землетрясения стали крупнейшим стихийным бедствием последнего столетия.

"Землетрясения причинили огромный ущерб транспортной инфраструктуре. Несмотря на это, правительство Турции немедленно мобилизовало все силы для помощи пострадавшим гражданам. Были мобилизованы все спасательные бригады для спасения граждан из-под завалов. Тысячи фур с гуманитарной помощью доставлялись со всей территории страны, чтобы обеспечить граждан в зоне бедствия продуктами питания и предметами первой необходимости", - сказал он.

Турецкий лидер напомнил, что аэропорт Хатая был восстановлен в течение одной недели, что также важно для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Эрдоган выразил благодарность странам, которые протянули руку помощи Турции после землетрясений 6 февраля.

Он подчеркнул, что 90 стран направили спасательные бригады и медиков в Турцию.

Президент рассказал, что в первые дни после землетрясения приоритетом были поисково-спасательные работы, однако в настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Глава государства также рассказал о восстановительных работах в зоне бедствия.

"Работы по оценке ущерба от землетрясений продолжаются. На данный момент в Хатае планируется строительство 183 тыс. единиц жилья и 15 тыс. сельских домов. В Кырыкхане будут построены 15 785 единиц жилья», - сказал он.

Эрдоган также рассказал, что в пострадавших от февральских землетрясений регионах установлены 426 тыс. палаток, в ближайшие 2 месяца будут установлены 100 тыс. контейнерных домов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Иране арестовали более 100 человек по обвинению в отравлениях школьниц
В Иране арестовали более 100 человек по обвинению в отравлениях школьниц
12 марта 2023 г. 19:23
В Адане произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Адане произошло землетрясение магнитудой 4,4
12 марта 2023 г. 17:56
Хулуси Акар: Турция и США близки к соглашению по вопросу F-16
Хулуси Акар: Турция и США близки к соглашению по вопросу F-16
12 марта 2023 г. 13:59
В Генштабе ВСУ назвали потери российской стороны
В Генштабе ВСУ назвали потери российской стороны
12 марта 2023 г. 11:50
Еврокомиссия выделит €9,2 млн на поддержку справедливых выборов в Грузии
Еврокомиссия выделит €9,2 млн на поддержку справедливых выборов в Грузии
12 марта 2023 г. 11:12
В России на трассе столкнулись более 15 машин, восемь человек пострадали
В России на трассе столкнулись более 15 машин, восемь человек пострадали
12 марта 2023 г. 09:56
Сильный взрыв в Тебризе, есть погибшие и раненые
Сильный взрыв в Тебризе, есть погибшие и раненые
12 марта 2023 г. 09:44
Чавушоглу: азербайджанские спасатели последними покинули зону землетрясения
Чавушоглу: азербайджанские спасатели последними покинули зону землетрясения
11 марта 2023 г. 23:29
В Грузии оппозиция протестует против обязательной военной службы
В Грузии оппозиция протестует против обязательной военной службы
11 марта 2023 г. 21:28
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 47 975 человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 47 975 человек
11 марта 2023 г. 20:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi