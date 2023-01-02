Эрдоган: Экспорт Турции в 2022 году достиг рекордных 254,2 млрд долларов

Экспорт Турции по итогам 2022 года вырос на 12,9% по сравнению с годом ранее - до 254,2 млрд долларов, что является рекордным показателем за всю историю страны.

Экспорт Турции по итогам 2022 года вырос на 12,9% по сравнению с годом ранее - до 254,2 млрд долларов, что является рекордным показателем за всю историю страны.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе мероприятия на тему показателей внешней торговли Турции за 2022 год в понедельник в Стамбуле.

"На протяжении последних 20 лет мы продолжаем активные шаги по развитию страны. Экспорт Турции сегодня находится на таком уровне, при котором его рост не могут остановить неопределенности и преграды, подобные войне между Россией и Украиной, а также кризисам в сферах энергетики и сырья", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что по итогам III кварталов 2022 года рост ВВП Турции достиг 6,2%.

Президент отметил, что за годы правления возглавляемой им "Партии справедливости и развития", объем экспорта страны увеличился в 7 раз - с отметки в 36 млрд долларов, которая была зафиксирована 20 лет назад до 254,2 млрд долларов.

Он заявил о неизменности курса на цифровизацию экономики, а также реализацию экологических инициатив с охватом всей территории страны.

Кроме того, Эрдоган отметил, что целью экспорта медицинских услуг Турции на 2023 год определяется планка в 5 млрд долларов, также как и в сфере информационных технологий.