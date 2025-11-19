Эрдоган: Безопасность Азербайджана напрямую связана с безопасностью Турции
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 14:39
Безопасность Азербайджана напрямую связана с безопасностью Турции.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в Великом национальном собрании.
По его словам, Турция продолжит оказывать поддержку в восстановлении Сирии. Турецкий лидер отметил, что безопасность Сирии, Палестины, Судана, Азербайджана, Ирана, Турции, Северного Кипра, Украины, Ирака напрямую связана с безопасностью Турции.
