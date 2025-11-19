Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Эрдоган: Безопасность Азербайджана напрямую связана с безопасностью Турции

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 14:39
    Безопасность Азербайджана напрямую связана с безопасностью Турции.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в Великом национальном собрании.

    По его словам, Турция продолжит оказывать поддержку в восстановлении Сирии. Турецкий лидер отметил, что безопасность Сирии, Палестины, Судана, Азербайджана, Ирана, Турции, Северного Кипра, Украины, Ирака напрямую связана с безопасностью Турции.

    Ərdoğan: Azərbaycanın təhlükəsizliyi Türkiyənin təhlükəsizliyi ilə birbaşa əlaqəlidir
    Erdogan: Azerbaijan's security directly linked to security of Türkiye

