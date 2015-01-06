Эрдоган: Армения тратит всю энергию на так называемый "геноцид армян"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Несмотря на демонстрируемую Турцией выдержку в вопросе нормализации отношений с Арменией, эта страна тратит всю энергию на вопрос о так называемом "геноциде армян"".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на ужине, организованном в Президентском дворце в честь послов Турции в зарубежных странах.

Президент сказал, что в 2015 году отмечается 100-летие событий 1915 года: "Данный вопрос часто будет вставать на повестке. 2015 год предоставляет нам шанс для более тщательного обсуждения некоторых событий и их осознания. Мы как в этом, так и в последующих годах приложим усилия для правильного осознания действительности и истории".

Эрдоган отметил, что Армения политизирует вопрос, истолковывая события в одностороннем порядке и пытается добиться признания лишь своего собственного мировоззрения: "В связи с этим министерство иностранных дел Турции проводит координационную работу с соответствующими структурами. Верю, что в этом вопросе МИД Турции и все наши соответствующие организации будут действовать в координационном порядке и ответят на все претензии армян".