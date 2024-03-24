Эмин Агаларов поблагодарил всех, кто проявил самоотверженность после теракта в "Крокус Сити Холл"

Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам «Крокус Сити Холла» и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям.

Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам "Крокус Сити Холла" и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям.

Как передает Report , об этом Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов написал в Instagram.

"Среди них – режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименков, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков и многие-многие другие.

Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт.

Произошло ужасное горе для всех нас. Приношу искренние соболезнования семьям погибших, от всего сердца желаю выздоровления и душевных сил пострадавшим", - отметил он.