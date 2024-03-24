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Эмин Агаларов поблагодарил всех, кто проявил самоотверженность после теракта в "Крокус Сити Холл"

Эмин Агаларов поблагодарил всех, кто проявил самоотверженность после теракта в "Крокус Сити Холл" Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам «Крокус Сити Холла» и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям.
В регионе
24 марта 2024 г. 00:13
Эмин Агаларов поблагодарил всех, кто проявил самоотверженность после теракта в Крокус Сити Холл

Хочу выразить огромную благодарность самоотверженным охранникам, сотрудникам "Крокус Сити Холла" и соседних организаций, всем сотрудникам, которые работали в ночь трагедии, не остались в стороне от общей беды и оказывали помощь людям.

Как передает Report, об этом Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов написал в Instagram.

"Среди них – режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименков, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков и многие-многие другие.

Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт.

Произошло ужасное горе для всех нас. Приношу искренние соболезнования семьям погибших, от всего сердца желаю выздоровления и душевных сил пострадавшим", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Emin Ağalarov “Crocus City Hall”un mühafizəçilərinə və digər fədakarlara təşəkkür edib

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