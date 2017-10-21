 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экзитпол: на выборах мэра Тбилиси Кахи Каладзе набирает 54% голосов

    Выборы прошли в спокойной обстановке, серьезных нарушений не зафиксировано

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе на выборах в субботу набирает 54% голосов избирателей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы предварительные данные экзитполов, проведенных американской компанией Edison Research по заказу тбилисской телекомпании "Рустави-2".

    Согласно предварительным данным, обнародованным представителями компании, кандидат от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили набирает 15% голосов избирателей.

    Представители компании опросили избирателей на выходе из порядка 75 участков для голосования в Тбилиси. На условиях анонимности граждан спрашивали, за кого они отдали свой голос.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi