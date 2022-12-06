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Эксперт: Заявление об упразднение полиции нравов в Иране сделано для отвода глаз

Эксперт: Заявление об упразднение полиции нравов в Иране сделано для отвода глаз "Упразднение полиции нравов" является психологической операцией, проводимой аппаратом пропаганды и безопасности Исламской Республики Ирана.
В регионе
6 декабря 2022 г. 12:43
Эксперт: Заявление об упразднение полиции нравов в Иране сделано для отвода глаз

Заявление генпрокурора Ирана о намерении упразднить полицию нравов в стране скорее носит цель отвести внимание мировой прессы и западных правительств от внутренней ситуации в стране.

Об этом Report заявил консультант по внешней политике и энергетике из Вашингтона Умуд Шокри.

По мнению Шокри, это скорее всего "психологическая операция", осуществляемая аппаратом пропаганды и безопасности Исламской Республики Ирана.

По его словам, отсутствие личных свобод в стране, многочисленные экономические проблемы и систематическая дискриминация этнических групп привела к увеличению масштабов протестов, вспыхнувших 3 месяца назад после убийства в Иране Махсы Амини со стороны полиции нравов.

"ИРИ, возможно, сможет подавить эти протесты рано или поздно, но политическую историю Ирана в современную эпоху можно разделить на период до и после убийства Махсы Амини", - добавил У.Шокри.

Эксперт отметил, что Иран, возможно, ослабит требования в вопросе хиджаба в краткосрочной перспективе и в целом атмосферу тотального полицейского контроля в стране, но в среднесрочной перспективе ограничения дресс-кода для женщин все еще будут применяться.

Вместе с тем аналитик считает, что более важными вопросами, которые угрожают будущему Ирана, являются не протесты последних месяцев, а потенциальный водно-экологический кризис, изменение климата и энергетические проблемы.

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Версия на английском языке Expert: Abolition of morality police in Iran only meant to be distraction
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “İranda əxlaq polisinin ləğvi ilə bağlı açıqlama diqqəti yayındırmaq məqsədi daşıyır”

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