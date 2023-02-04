Эксперт: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - тревожный звонок

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно послужить тревожным звонком.

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно послужить тревожным звонком для всего международного сообщества.

Как передает Report, об этом заявил старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи в статье в газете Arab News.

"В то время, как большая часть внимания международного сообщества к Ирану сосредоточена в первую очередь на его политике на Ближнем Востоке, Тегеран на протяжении столетий также играл свою роль на Южном Кавказе. Нынешнюю напряженность между Ираном и Азербайджаном невозможно переоценить",- пишет он.

Он считает, что коренная причина этой напряженности находится в Туркменчайском договоре 1828 года между двумя империями - Россией и Ираном, который установил границу между этими двумя государствами по реке Араз. "В Иране проживают миллионы этнических азербайджанцев, и все время раздаются призывы к независимости и самоопределению, может и не столь громкие. В то время как Азербайджан официально воздерживается от публичных комментариев об азербайджанском меньшинстве в Иране, в Баку прекрасно осведомлены о ситуации", - пишет автор.

Он также отмечает, что Азербайджан, являясь одним из немногих населенных преимущественно шиитами регионов мира, никогда не попадал под контроль или влияние Ирана.

Эксперт, комментируя азербайджано-израильские отношения, говорит, что обе страны поддерживают тесные отношения друг с другом: "Крупнейшее в мире полностью еврейское поселение за пределами Израиля находится в Азербайджане, и Баку поставляет Израилю около 40 процентов своей нефти".

"В последние годы отношения между Ираном и Азербайджаном внешне оставались теплыми, но подспудно - напряженными"- подчеркивается в статье.

В свете вышеперечисленных событий, эксперт особо подчеркнул тесные отношения между официальным Тегераном и Ереваном, добавив, что во время Второй Карабахской войны Иран позволил России использовать свою территорию для пополнения военных запасов Армении.

"В прошлом Иран использовал Армению для обхода международных экономических санкций. Можно также отметить растущее военное сотрудничество между двумя странами. Иран дает Армении беспилотники и противотанковое оружие. По данным Госдепартамента США, в 2008 году Армения даже предоставила Ирану ракеты и автоматическое оружие, которые использовались против американских войск в Ираке,"- пишет он.

Между Ираном И Азербайджаном продолжают оставаться спорные вопросы по делимитации морских границ в Каспийском море, которые в прошлом даже приводили к конфронтации. Были случаи, когда иранские военно-морские корабли заходили в азербайджанские воды на Каспии.

"С 2020 года Иран проводит крупномасштабные военные маневры вдоль своей границы с Азербайджаном, чего раньше не было. В октябре прошлого года иранские военные даже отрепетировали военную переправу через Араз. Не удивительно, что Азербайджан счел это провокационным шагом",- подчеркнул автор статьи.

В статье также приводится отчет отдела исследований Arab News, под названием "Южный Кавказ и Персидский залив: пересекающиеся интересы и преимущества широкого", в котором говорится: "Иран неоднократно проявлял себя как неспокойный сосед, вмешиваясь в регион как Персидского залива, так и Южного Кавказа". "Многосторонние консультации и, возможно, даже координация между рядом государств Персидского залива и стран Южного Кавказа помогли бы улучшить региональную стабильность и сдержать пагубное влияние Ирана".

Внимание мира по-прежнему сосредоточено на действиях Тегерана в Сирии, его ракетных ударах по северному Ираку, дестабилизирующих террористических актах в Персидском заливе и использовании Россией иранских беспилотников против Украины, но было бы разумно не отрывать глаз от северных границы Ирана, заключает автор.