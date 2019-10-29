Эксперт: Гендерный дисбаланс населения может повлиять на мобилизационные возможности ВС Армении

Гендерный дисбаланс населения Армении может повлиять на мобилизационные возможности вооруженных сил республики, заявил российский эксперт, историк Олег Кузнецов, комментируя недавнее решение министра обороны Давида Тонояна о привлечении женщин в ВС Армении.

"Армения позиционирует себя, как страна с европейскими культурными ценностями, поэтому с юридической или этической точки зрения там не видят причин к тому, чтобы ограничивать доступ женщин к военной службе", - заявил О.Кузнецов.

Говоря об оттоке мужского населения российский политолог указал, что гендерный дисбаланс населения Армении может повлиять на мобилизационные возможности уже сейчас, а на укомплектование армии - в недалекой перспективе, но "это явно не вопрос дня сегодняшнего".

Он подчеркнул, что в Армении сложилась такая система, что любой мужчина, который хочет выехать на заработки за рубеж, в том числе и в Россию, должны не просто отслужить в ВС, а прослужить менее полугода или даже года на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По его мнению, армяне сегодня уезжают за границу на заработки по причине наличия высокой конкуренции на рынке труда, вследствие чего они "не могут найти себе применения на родине".

"В Армении при ее почти что феодальном натуральном хозяйстве наблюдается не недостаток, а избыток рабочих рук. Но при этом служить в армии на контрактной основе соглашаются далеко не все, чему способствуют три фактора - риск погибнуть, недостаточно хорошее здоровье и недостаточно высокий уровень интеллекта", - сказал О.Кузнецов.

По его словам, армяне, которые не могут найти квалифицированной работы внутри страны и поэтому вынуждены уезжать за границу в поисках источника пропитания для себя и своих семей. "В этом нет ничего удивительного. И не факт, что если в стране будут созданы более человеческие условия для жизни, армянские мужчины все дружно скопом пойдут служить в войска", - отметил российский аналитик.