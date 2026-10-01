Экс-замглавы СГБ Грузии освобожден под залог

Экс-замглавы Службы государственной безопасности Грузии Леван Ахобадзе, арестованный по обвинению в коррупции, освобожден из зала суда под залог в 500 тыс. лари ($192 тыс.).

Как сообщает грузинское бюро Report, решение принято судьей Тбилисского городского суда Нино Тарашвили.

Защита ходатайствовала об освобождении Ахобадзе из-под стражи под залог. Прокуратура поддержала это ходатайство.

Согласно решению суда, Ахобадзе также запрещено покидать страну до оглашения приговора. Покидая здание суда, он не стал давать комментарии представителям медиа.

Ахобадзе был задержан Антикоррупционным агентством СГБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, бывший чиновник через посредников пообещал предпринимателю содействие в возврате денежных средств и потребовал за это 500 тыс. лари, однако в дальнейшем стороны договорились о сумме в 250 тыс. лари.

Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.