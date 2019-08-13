Экс-президент Кыргызстана Атамбаев обвинен в подготовке госпереворота

Глава Госкомитета Нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев обвинил экс-президента республики Алмазбека Атамбаева в подготовке государственного переворота и убийстве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота", — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, бывший глава государства готовился к столкновениям в резиденции: у него в доме нашли целый склад оружия, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья, а третий этаж его дома был укреплен как военный бункер - с дзотами и боевыми точками для обороны.

Он также обвинил Атамбаева в том, что тот стрелял в бойцов спецназа на поражение.

"Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", — заключил глава ГКНБ.

7 августа у дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Один из бойцов погиб. Пострадали 136 человек.

После продолжительных переговоров Атамбаев сдался к вечеру следующего дня. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.