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Экс-премьер Грузии создал новую партию

Экс-премьер Грузии создал новую партию Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который со скандалом покинул свою должность в феврале, создал политическую партия "Для Грузии".
В регионе
29 мая 2021 г. 19:18
Экс-премьер Грузии создал новую партию

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который со скандалом покинул свою должность в феврале, создал политическую партия "Для Грузии".

Как передает грузинское бюро Report, с места проведения первой учредительной конференции партии.

"Сегодня мы объединяемся для Грузии. Мы объединяемся для Грузии, но не против кого-то. С сегодняшнего дня наша команда начинает активно участвовать в политических процессах для Грузии", - сказал Гахария на конференции, где его избрали главой партии.

В команду бывшего премьера вошли экс-глава Конституционного суда Заза Тавадзе, бывший глава миссии Грузии в НАТО Леван Долидзе, экс-глава администрации президента Георгий Абашишвили, двое бывших руководителей администрации правительства Натия Мезвришвили и Кахабер Кемоклидзе, а также шесть депутатов парламента, которые в апреле вышли из правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и перешли в оппозицию.

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