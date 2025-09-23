Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Экс-начальник охраны Сержа Саргсяна обвинил его в продаже земель близ "Ераблура"

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 16:42
    Экс-начальник охраны Сержа Саргсяна обвинил его в продаже земель близ Ераблура

    Третий президент Армении Серж Саргсян незаконным путем приватизировал участки близ военного пантеона "Ераблур".

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на бывшего начальника охраны Саргсяна - Вачагана Казаряна.

    Сообщается, что после очередного заседания суда Казарян заявил журналистам о том, что ему никто этих участков не продавал, и следовательно, он не должен сидеть на скамье подсудимых. На вопрос журналиста, "Кто должен сидеть на скамье подсудимых?", Казарян ответил: "Тот, кто продал". У Казаряна уточнили, не о Саргсяне ли идет речь? Тот подтвердил, что речь идет именно о Саргсяне.

    Отметим, что дело касается обстоятельств приватизации земельных участков у военного пантеона в 2005 году, когда Саргсян тогда занимал должность министра обороны.

    По версии Генпрокуратуры, распоряжением Саргсяна участки были незаконно проданы, причем - по цене значительно ниже рыночной.

    Напомним, что Казарян был задержан 25 июня 2018 года, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли $123 тыс. и 436 млн драмов ($904 тыс.). При обыске в доме у его супруги нашли 35 млн драмов ($72,5 тыс.), $1,11 млн и 230,5 тыс. евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше $1,5 млн наличными.

    Он был арестован, а спустя некоторое время освобожден под залог. За период следствия он вернул в бюджет $5,8 млн.

    Армения Серж Саргсян уголовное дело незаконная приватизация "Ераблур" земельные участки
