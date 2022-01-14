Экс-министр охраны природы Армении получил взятку в $14 млн

Расследование дела о получении экс-министром охраны природы Арамом Арутюняном взятки в 14 миллионов долларов США завершено, оно направлено в суд.

Расследование дела о получении экс-министром охраны природы Арамом Арутюняном взятки в 14 миллионов долларов США завершено, оно направлено в суд.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета.

В преступную схему входили также бывший депутат Алексан Петросян, замглавы одного из ГНКО Сурен Авакян, бывший глава Севанской психбольцницы Гагик Карапетян, а также близкие Арутюняна - Аракс Диланян и Виктор Мартиросян.

По данным следствия, Арутюнян получил 14 миллионов долларов США от бизнесмена Сильвы Амбарцумян за предоставление ее компаниям 10 лицензий на горнорудную деятельность.

Деньги были переданы по частям: 6 миллионов через Сурена Авакяна, 8 миллионов через счета близких Арутюняна - Аракс Диланян, Гагика Карапетяна, Армена Хачатряна в ОАЭ. Позже часть денег была обналичена, передана или перечислена Арутюняну и его жене.

Часть денег Арутюнян и Алексан Петросян направили на счета зарегистрированной на Виргинских островах компании "Тараско Инвестмент". Компания, в свою очередь, дала "беспроцентный кредит" компании "МАП".

Отмечается также, что Арутюнян злоупотребил полномочиями и дал разрешение на ежедневное водопользование ГЭС "Джрадзор" (принадлежащей ООО "Ани").

По данным следствия, один из фигурантов - Гагик Карапетян в октябре-ноябре 2018 года незаконно пересек границу Армении, уехал через Грузию в Россию, а потом в Турцию и США.

Арам Арутюнян, Гагик Карапетян и Сурен Авакян заочно арестованы. На их имущество в размере 30 миллионов долларов наложен арест.

По остальным фигурантам расследование завершено еще в 2019 году, дело по выделенной части находится в суде.