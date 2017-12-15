Экс-министр экономразвития России осужден на восемь лет за получение крупной взятки - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно решению суда, он также оштрафован на 130 млн рублей.

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Суд Замоскворечья постановил, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев требовал взятку у Игоря Сечина, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — огласила решение судья Лариса Семенова.

Напомним, А. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

Обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей. Улюкаев виновным себя не считает, заявляя, что стал жертвой "чудовищной провокации".