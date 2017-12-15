 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экс-министр экономразвития России осужден на восемь лет за получение крупной взятки - ОБНОВЛЕНО

    Обвинение попросило приговорить Улюкаева к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам колонии строгого режима, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Согласно решению суда, он также оштрафован на 130 млн рублей.

    *** 12:43

    Суд Замоскворечья постановил, что бывший министр экономического развития России  Алексей Улюкаев требовал взятку у Игоря Сечина, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Улюкаев виновен в том, что, являясь должностным лицом, получил взятку", — огласила решение судья Лариса Семенова.

    Напомним, А. Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии следствия, он требовал у главы "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов за выдачу заключения, которое позволило компании приобрести госпакет "Башнефти".

    Обвинение попросило приговорить экс-министра к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в пятьсот миллионов рублей. Улюкаев виновным себя не считает, заявляя, что стал жертвой "чудовищной провокации".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi