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    В Казахстане задержан экс-главнокомандующий ВМС по делу о гибели военных на Каспии

    В регионе
    • 06 октября, 2026
    • 14:45
    В Казахстане задержан экс-главнокомандующий ВМС по делу о гибели военных на Каспии

    Бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана Канат Ниязбеков задержан в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Как передает Report, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    "Военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в ИВС бывший Главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК капитан 1-го ранга", - говорится в сообщении ведомства.

    Агентство отмечает, что с санкции суда Ниязбеков арестован. Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым Жомарт Токаев освободил от должностей трех руководителей Минобороны страны.

    Напомним, 24 сентября во время учений "Хазар қорғаны - 2026" на Каспии при выполнении учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий военнослужащих унесло в море. По итогам поисковой операции сообщалось о 14 погибших и трех выживших.

    Минобороны Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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