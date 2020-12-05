Экс-глава СНБ Армении: Госструктуры больше не подчиняются Пашиняну

У Пашиняна нет другого выхода, он обязательно должен уйти в отставку

"У Пашиняна нет другого выхода, он обязательно должен уйти в отставку".

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии "Айреник" ("Родина") Артур Ванецян, во время митинга перед Домом Правительства с требованием отставки Никола Пашиняна.

По его словам, если Никол Пашинян не уйдет в отставку до 12:00 вторника 8 декабря, народ предъявит свое требование акциями неповиновения.

"Мы предпримем все предусмотренные законом шаги, чтобы как можно скорее отстранить Никола Пашиняна", - заявил лидер партии "Родина".

На вопрос, нет ли опасений, что в случае неповиновения правоохранительные органы начнут проводить аресты, Артур Ванецян ответил, что в Республике Армения не только правоохранительная система, но и государственные структуры больше не подчиняются Николу Пашиняну.

"Полиция выполняет свою работу, обеспечивают безопасность всех нас, а не Никола Пашиняна".

На уточняющий вопрос, как в таком случае комментировать допросы оппозиционера Гагика Царукяна, Артур Ванецян ответил, что это попытка классического политического преследования, имеющего очень плохие последствия для страны.

На наблюдение о том, что премьер-министру Николу Пашиняну ранее давали время уйти в отставку, какие сейчас есть гарантии, что действующий премьер уйдет в отставку, лидер партии "Родина" ответил:

"Сейчас процессы развиваются, тогда у нас была проблема, говорили: если Никол Пашинян уйдет, кто придет на его место? Сегодня "Движение за Спасение Отечества" представило своего кандидата в премьер-министры - Вазгена Манукяна. Манукян тоже выступил и кратко рассказал о том, что должно делать временное правительство. Следовательно, Никол Пашинян, если у него есть хоть капля чувства долга, должен немедленно уйти, не цепляться за кресло и позволить, чтобы в этой тяжелой ситуации могущие люди взяли на себя ответственность за будущее страны".