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Экс-глава Нацбанка Украины обратился с прошением о получении убежища в Австрии

Экс-глава Нацбанка Украины обратился с прошением о получении убежища в Австрии Экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, проживающий сейчас в Вене, подал прошение к властям Австрии о получении убежища. Он заявил о политическом преследовании со стороны украинских властей.
В регионе
6 января 2023 г. 17:28
Экс-глава Нацбанка Украины обратился с прошением о получении убежища в Австрии

Экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, проживающий сейчас в Вене, подал прошение к властям Австрии о получении убежища. Он заявил о политическом преследовании со стороны украинских властей.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в юридических кругах.

Шевченко подозревают в организации преступной схемы присвоения средства государственного "Укргазбанка".

Источники предположили, что так он пытается усложнить процесс возможной экстрадиции. Рассмотрение прошения об убежище может занять год. Кроме того, отказ можно будет обжаловать, на что также потребуется время.

В октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Шевченко в розыск. Вместе с ним в розыск объявили экс-зампреда "Укргазбанка" Дениса Чернышова и замдиректора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елену Хмеленко.

Шевченко покинул пост главы Нацбанка в начале октября, сославшись на состояние здоровья. Через два дня ему и другим фигурантам предъявили обвинение в хищении 200 млн гривен (более 5,5 млн долларов). Он с 2015 по 2020 год занимал пост председателя правления "Укргазбанка".

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Версия на английском языке Ex-head of Ukraine's National Bank seeks refuge in Austria

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