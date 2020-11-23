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Экс-глава МИД Армении намерен вывезти семью из страны

Экс-глава МИД Армении намерен вывезти семью из страны Бывший министр иностранных дел Армении решил покинуть страну с целью обеспечения безопасности своей семьи
В регионе
23 ноября 2020 г. 13:40
Экс-глава МИД Армении намерен вывезти семью из страны

Экс-министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян намерен вывезти свою семью из страны.

Как передает Report со ссылкой на ”Новости Армении“, соответствующую информацию распространил канал Mediaport Telegram.

З.Мнацаканян обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу по делу о событиях 20 ноября.

Отмечается, что бывший министр иностранных дел Армении решил покинуть страну с целью обеспечения безопасности своей семьи.

Напомним, что в 2014-2018 гг. З.Мнацаканян занимал пост постоянного представителя Армении в ООН, а с 12 мая 2018 года по 16 ноября 2020 года - возглавлял внешнеполитическое ведомство Армении.

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