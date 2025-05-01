ЕБРР выделил Украине €7 млрд с февраля 2022 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине финансовую помощь в размере €7 млрд с февраля 2022 года.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине финансовую помощь в размере €7 млрд с февраля 2022 года.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕБРР в соцсетях.

"Мы остаемся ключевым партнером Украины в преодолении вызовов, вызванных конфликтом", - отмечается в заявлении.

В банке также отметили, что текущее финансирование Украины направлено на восстановление критической инфраструктуры, поддержку бизнеса и обеспечение энергетической безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году ЕБРР собирается инвестировать в экономику Украины €1,5 млрд.