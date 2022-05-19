Джонсон в разговоре с Зеленским выразил солидарность с защитниками Мариуполя

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил солидарность с защитниками Мариуполя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил солидарность с защитниками Мариуполя.

Как передает Report, об этом британский премьер написал в Twitter.

"Подтвердил солидарность с украинским народом моему другу Владимиру Зеленскому сегодня утром, особенно с отважными защитниками Мариуполя", - написал Джонсон.

Он также обратил внимание на поставки Украине дальнобойной артиллерии, ракет "берег-корабль" и беспилотных летательных аппаратов.

"Это часть нашего дополнительного пакета военной помощи Украине в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов", - отметил он.

Премьер добавил, что также обсудил с Зеленским как остановить глобальный экономический ущерб, вызванный блокадой черноморских портов.

"Мы срочно ищем варианты открытия важных морских и наземных путей доставки украинских запасов зерна", - подчеркнул он.

Как передает "Интерфакс-Украина", Зеленский написал в Twitter о том, что рассказал Джонсону о ходе боевых действий и операции по спасению военных из "Азовстали", также лидеры обсудили импорт горючего в Украину.

"Провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ходе боевых действий и операции по спасению военных из "Азовстали". Обсудили оборонную поддержку, пути экспорта украинской сельхозпродукции и импорта горючего в Украину", - написал украинский лидер.