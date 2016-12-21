"Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" (ранее Джебхат-ан-Нусра) взяла на себя ответственность за убийство посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска в номере отеля Мерта Алтынташа, убившего посла России в Турции, были найдены книги о террористической группировке "Аль-Каида" и террористической организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ.

Посол А.Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки в Анкаре.