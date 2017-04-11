Подозреваемого в теракте в Санкт-Петербурге в декабре депортировали из Турции

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро Акбаржона Джалилова депортировали из Турции в декабре 2016 года. Как передает Report, об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit.

По данным издания, Джалилов прибыл в Турцию в ноябре 2015 года и находился там 13 месяцев, до декабря следующего года.

"В декабре 2016 года он хотел покинуть страну через Анталью. Когда он пытался это сделать, выяснилось, что Джалилов превысил сроки пребывания в стране. Ему предложили заплатить большой штраф либо депортацию, занесение в черный список и запрет посещать страну в течение пяти лет. Джалилов выбрал второй вариант", — сообщил источник издания.

Напомним, трагедия в метро Петербурга произошла днем 3 апреля. Бомба взорвалась в перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта 14 человек погибли (включая исполнителя), более 50 человек пострадали. Следствие утверждает, что теракт совершил уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.

По делу о причастности к теракту арестованы восемь человек. Роль каждого из них в совершении преступления устанавливается.