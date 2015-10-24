Двое граждан Азербайджана задержаны в Грузии по подозрению в причастности к преступной группировке

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Правоохранители задержали в Рустави преступную группировку по обвинению в незаконном лишении свободы, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации МВД Грузии, обвиняемые, предварительно сговорившись с целью вымогания денег, незаконно лишили свободы двух граждан Российской Федерации.

"В результате следственно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления Квемо Картли департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии на основании оперативной информации, по обвинению в незаконном лишении свободы в Рустави задержаны члены преступной группы: два гражданина Азербайджана - Мубариз Б. (1976 г.р.) и Фариз Х. (1984 г.р.) и три гражданина Грузии", -заявили в пресс-службе МВД.

Следствием установлено, что обвиняемые, предварительно сговорившись с целью вымогания денег, незаконно лишили свободы двух граждан Российской Федерации. Российские граждане – бизнесмены Узеир С. и Махир А. приехали в Грузию на свадьбу к родственнику. Они были незаконно заперты в течение нескольких дней членами преступной группы, которые требовали выкуп за их освобождение.

В результате осуществленных оперативно-следственных действий, правоохранители задержали всех пятерых членов преступной группы. Часть суммы выкупа - 5 700 долларов США изъята в качестве вещественного доказательства.