Движение "Вместе" призвало парламентские силы Армении выразить Пашиняну вотум недоверия

Общенациональное политическое движение "Миасин" ("Вместе") потребовало от парламентских сил выразить вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Общенациональное политическое движение "Миасин" ("Вместе") потребовало от парламентских сил выразить вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМ И, об этом говорится в заявлении политического движения.

"Движение обращается к трем фракциям и независимым депутатам с требованием завершить обсуждение отчета об исполнении программы правительства в парламенте, представив проект вотума недоверия премьеру Николу Пашиняну и вынести его на голосование согласно 115 ст. Конституции", - сказано в заявлении.

Само движение готово выдвинуть своего кандидата на пост главы Кабмина.

27 марта "Вместе" провело митинг на площади Свободы в Ереване. Затем участники протестной акции организовали предупредительное шествие к зданию парламента. Тогда же движение представило четырехстраничный документ, состоящий из 100 пунктов с главным требованием об отставке правительства, возглавляемого Пашиняном.

Ранее представители данной инициативной группы заявили, что кандидатом на пост премьер-министра Армении от оппозиции может стать экс-глава Кабмина Грант Багратян.