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Движение "Вместе" призвало парламентские силы Армении выразить Пашиняну вотум недоверия

Движение "Вместе" призвало парламентские силы Армении выразить Пашиняну вотум недоверия Общенациональное политическое движение "Миасин" ("Вместе") потребовало от парламентских сил выразить вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
В регионе
28 марта 2024 г. 14:07
Движение Вместе призвало парламентские силы Армении выразить Пашиняну вотум недоверия

Общенациональное политическое движение "Миасин" ("Вместе") потребовало от парламентских сил выразить вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМ И, об этом говорится в заявлении политического движения.

"Движение обращается к трем фракциям и независимым депутатам с требованием завершить обсуждение отчета об исполнении программы правительства в парламенте, представив проект вотума недоверия премьеру Николу Пашиняну и вынести его на голосование согласно 115 ст. Конституции", - сказано в заявлении.

Само движение готово выдвинуть своего кандидата на пост главы Кабмина.

27 марта "Вместе" провело митинг на площади Свободы в Ереване. Затем участники протестной акции организовали предупредительное шествие к зданию парламента. Тогда же движение представило четырехстраничный документ, состоящий из 100 пунктов с главным требованием об отставке правительства, возглавляемого Пашиняном.

Ранее представители данной инициативной группы заявили, что кандидатом на пост премьер-министра Армении от оппозиции может стать экс-глава Кабмина Грант Багратян.

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Версия на английском языке Movement ‘Together’ calls on Armenia’s parliamentary forces to express vote of no confidence in Pashinyan

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