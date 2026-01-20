Дуран: 20 Января символизирует борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость
- 20 января, 2026
- 23:43
Азербайджанский народ в ночь на 20 Января 1990 года показал всему миру, что не покорится тирании и не откажется от борьбы за независимость.
Как передает Report, об этом написал на своей странице в соцсети X руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
"Кровавые события, произошедшие 20 Января 1990 года в Баку, являются символом славной борьбы азербайджанского народа за свободу и независимость.
Нападение советской армии на невинное гражданское население запечатлелось в нашей памяти как одна из самых болезненных страниц нашей истории. Однако азербайджанский народ в ту темную ночь показал всему миру, что не покорится тирании и никогда не откажется от борьбы за независимость.
Сегодня, в 36-ю годовщину Черного Января, Турция от всего сердца разделяет боль и гордость братского Азербайджана под лозунгом "Одна нация, два государства". Мы скорбим по нашим братьям, павшим 20 Января, и благодарим наших ветеранов", - написал Дуран.
20 Ocak 1990 gecesi, Bakü’de yaşanan Kara Ocak, Azerbaycan halkının özgürlük ve bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin simgelerinden biridir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) January 20, 2026
Sovyet ordusunun masum sivillere yönelik saldırısı, tarihimizin en acı sayfalarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. Ancak… pic.twitter.com/QABUKmkolQ