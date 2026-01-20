Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Дуран: 20 Января символизирует борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 23:43
    Дуран: 20 Января символизирует борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость

    Азербайджанский народ в ночь на 20 Января 1990 года показал всему миру, что не покорится тирании и не откажется от борьбы за независимость.

    Как передает Report, об этом написал на своей странице в соцсети X руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    "Кровавые события, произошедшие 20 Января 1990 года в Баку, являются символом славной борьбы азербайджанского народа за свободу и независимость.

    Нападение советской армии на невинное гражданское население запечатлелось в нашей памяти как одна из самых болезненных страниц нашей истории. Однако азербайджанский народ в ту темную ночь показал всему миру, что не покорится тирании и никогда не откажется от борьбы за независимость.

    Сегодня, в 36-ю годовщину Черного Января, Турция от всего сердца разделяет боль и гордость братского Азербайджана под лозунгом "Одна нация, два государства". Мы скорбим по нашим братьям, павшим 20 Января, и благодарим наших ветеранов", - написал Дуран.

    Бурханеттин Дуран Турция Азербайджан День всенародной скорби Черный Январь
    Burhanettin Duran: Azərbaycan xalqı 20 Yanvar gecəsində dünyaya zülmə təslim olmayacağını göstərdi

    Последние новости

    00:11

    Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафика

    Другие страны
    23:56

    На вершину Башни Республики в Анкаре спроецирован флаг Азербайджана

    Внешняя политика
    23:43

    Дуран: 20 Января символизирует борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость

    В регионе
    23:41

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной участию Ильхама Алиева в панельной сессии в Давосе

    Внешняя политика
    23:31

    Король Бахрейна принял приглашение США войти в Совет мира

    Другие страны
    23:15
    Фото

    На Ясамале затруднено движение транспорта

    Происшествия
    22:59
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Катара

    Внешняя политика
    22:50

    Уиткофф положительно оценил встречу с Дмитриевым

    В регионе
    22:44

    СМИ: Стармер намерен отказаться от участия в Совете мира

    Другие страны
    Лента новостей