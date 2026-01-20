Дуран: 20 Января символизирует борьбу азербайджанского народа за свободу и независимость

Азербайджанский народ в ночь на 20 Января 1990 года показал всему миру, что не покорится тирании и не откажется от борьбы за независимость.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в соцсети X руководитель Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

"Кровавые события, произошедшие 20 Января 1990 года в Баку, являются символом славной борьбы азербайджанского народа за свободу и независимость.

Нападение советской армии на невинное гражданское население запечатлелось в нашей памяти как одна из самых болезненных страниц нашей истории. Однако азербайджанский народ в ту темную ночь показал всему миру, что не покорится тирании и никогда не откажется от борьбы за независимость.

Сегодня, в 36-ю годовщину Черного Января, Турция от всего сердца разделяет боль и гордость братского Азербайджана под лозунгом "Одна нация, два государства". Мы скорбим по нашим братьям, павшим 20 Января, и благодарим наших ветеранов", - написал Дуран.