Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.
Как передает Report, об этом сказал он в своем выступлении, видео которого опубликовано нардепом Алексеем Гончаренко в Facebook.
"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – заявил президент Польши.
Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза и поблагодарила украинских защитников.
"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества", - сказал он.