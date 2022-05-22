Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. Он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Как передает Report, об этом сказал он в своем выступлении, видео которого опубликовано нардепом Алексеем Гончаренко в Facebook.

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении", – заявил президент Польши.

Также Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза и поблагодарила украинских защитников.

"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества", - сказал он.