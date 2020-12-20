Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники

Автодорога Горис-Кафан Сюникской области, протяженностью 21 километр местами проходит по спорной территории.

Автодорога Горис-Кафан Сюникской области, протяженностью 21 километр местами проходит по спорной территории.

Как передает Report со ссылкой на news.am , пресс-служба минобороны Армении сообщает:

1. Согласно достигнутой договоренности, по соображениям бесперебойности транспортного движения на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.

2. Безопасность участка автодороги Горис-Кафан протяженностью 21 км, который проходит по спорной территории, обеспечат с помощью российских пограничников.

3. На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении со стороны Армении, пограничные войска Азербайджана со стороны Азербайджана.

"С целью обеспечения безопасности упомянутого дорожного участка будут предприняты комплексные мероприятия. В ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения", - отмечается в сообщении минобороны Армении.