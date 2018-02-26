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    Додон считает, что Молдавия не войдет в ЕС

    Президент Молдавии считает, что страна может выжить, только если у нее будут хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком© РИА Новости / Владимир Астапкович

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Молдавии Игорь Додон считает, что республика не станет членом Европейского союза, и заявил, что выступает против вступления страны в любые военные блоки.

    Как передает Report об этом сообщает РИА Новости.

    "Считаю, что Молдавия членом Европейского союза не станет. К этому не готовы ни Брюссель, и это четко дали понять на саммите Восточного партнерства, который буквально недавно состоялся, Молдавия сама к этому не готова", — заявил Додон в интервью Deutsche Welle.

    По его словам, Молдавия может выжить, только если у нее будут хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком.

    "Мы не можем дружить с Россией против Европы, либо с Европой против России", — сказал Додон.

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