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Дочь Рамзана Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чечней"

Дочь Рамзана Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чечней" Табарик Кадырова, 19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".
В регионе
21 апреля 2024 г. 23:06
Дочь Рамзана Кадырова награждена медалью За заслуги перед Чечней

Табарик Кадырова, 19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", о награждении сообщили мэрия Чечни и сестра девушки — первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижат Кадырова.

По словам Х.Кадыровой, ее сестру наградили за вклад в "развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности региона". Хадижат Кадырова заявила, что благодаря "инновационному подходу" Табарик к работе положение малого и среднего бизнеса в Чечне улучшается.

В прошлом году ряд наград получил 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам, сообщает "Ъ". Отмечается, что 7 октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни.

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Версия на азербайджанском языке Ramzan Kadırovun qızı medalla təltif edilib

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