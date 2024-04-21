Дочь Рамзана Кадырова награждена медалью "За заслуги перед Чечней"

Табарик Кадырова, 19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Табарик Кадырова, 19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", о награждении сообщили мэрия Чечни и сестра девушки — первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижат Кадырова.

По словам Х.Кадыровой, ее сестру наградили за вклад в "развитие предпринимательства и инвестиционной привлекательности региона". Хадижат Кадырова заявила, что благодаря "инновационному подходу" Табарик к работе положение малого и среднего бизнеса в Чечне улучшается.

В прошлом году ряд наград получил 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам, сообщает "Ъ". Отмечается, что 7 октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни.