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    Дочь Нурсултана Назарбаева назначена вице-премьером Казахстана

    Дарига Назарбаева указом главы государства назначена вице-премьером

    Баку. 11 cентября. REPORT.AZ/ Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева назначена заместителем премьер-министра Казахстана. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявила пресс-служба Акорды.

    "Указом главы государства Дарига Назарбаева назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении, размещенном в твиттер-аккаунте Акорды.

    До этого назначения Дарига Назарбаева работала вице-спикером мажилиса (нижняя палата) парламента. 

    На посту вице-премьера она сменила Бердибека Сапарбаева, который в пятницу был назначен акимом Актюбинской области.

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