Дочь Нурсултана Назарбаева назначена вице-премьером Казахстана

Баку. 11 cентября. REPORT.AZ/ Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева назначена заместителем премьер-министра Казахстана.

Как сообщает Report cо ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявила пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Дарига Назарбаева назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении, размещенном в твиттер-аккаунте Акорды.

До этого назначения Дарига Назарбаева работала вице-спикером мажилиса (нижняя палата) парламента.

На посту вице-премьера она сменила Бердибека Сапарбаева, который в пятницу был назначен акимом Актюбинской области.