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    Дочь экс-президента Ирана приговорена к шести месяцам тюремного заключения

    В 2012 году Фаэзе Хашеми уже была осуждена на полгода тюрьмы за участие в митингах оппозиции

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Фаэзе Хашеми, дочь экс-президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани, распространяла ложные сведения о банковских счетах руководства судебной власти Исламской Республики, за что была приговорена к шести месяцам тюремного заключения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В 2012 году Фаэзе Хашеми уже была осуждена на полгода тюрьмы за участие в митингах оппозиции и оскорбление властей. Ее брат Мехди Рафсанджани в настоящее время отбывает 15-летнее тюремное заключение за финансовые махинации.

    Али Акбар Хашеми-Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах. В январе этого года Али Акбар Хашеми-Рафсанджани скончался в возрасте 82 лет в результат сердечного приступа.

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