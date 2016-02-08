Дневные рейсы из международного аэропорта Тбилиси будут приостановлены в марте

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ С 1 по 27 марта 2016 года будут приостановлены все дневные рейсы из международного аэропорта Тбилиси, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Как заявили в администрации TAV Georgia, управляющей Тбилисским аэропортом компании, причиной приостановления дневных рейсов являются ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе. Все рейсы из главных воздушных ворот Грузии будут выполняться в ночное время.

Ремонтные работы будут проведены в несколько этапов, поэтому дневные рейсы из аэропорта также будут приостановлены на определенное время в апреле и мае.

Вместе с тем неизвестно, какое решение примут в данный период авиакомпании, осуществляющие рейсы из Тбилисского международного аэропорта. Авиакомпании сами должны решить, перенести ли свои рейсы на ночное время, или отменить их.